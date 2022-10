Encontro teve objetivo de estreitar relacionamento entre equipes para troca de experiências e métodos de trabalho - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 21/10/2022 16:31

Barra Mansa - O controlador geral de Barra Mansa, Rodrigo Amorim Camargo, acompanhado de sua equipe, esteve nesta semana visitando a Controladoria Geral do Município (CGM) de Niterói. O encontro teve o objetivo de estreitar o relacionamento entre as equipes para a promoção de conversas, troca de experiências e conhecimento dos métodos de sucesso no trabalho realizado na região metropolitana, com o intuito de implementá-los na governança do município de Barra Mansa.

Rodrigo Amorim destacou que o encontro foi proveitoso para uma gestão mais efetiva. “As equipes se conheceram, trocaram as informações e isso se reverterá de forma muito positiva para o governo municipal. À medida que a gente vem buscando minimizar os riscos de erros e de irregularidades, a tendência é que a gestão se torne mais efetiva e assertiva”, disse o controlador.

O auditor Felipe de Montalvão Xavier também elogiou o encontro e falou sobre a experiência. “Foi uma visita muito boa, trocamos informações e acompanhamos o trabalho realizado por eles, com isso adquirimos conhecimento que poderemos agregar valor ao nosso aqui”, destacou Montalvão.

A analista de Gestão Pública, Virgínia Cruz Rangel Albuquerque e Lima, destacou a importância da visita para o desenvolvimento do trabalho em Barra Mansa. “A visita nos mostrou que o nosso trabalho está só no começo e que muita coisa precisa ser feita no nosso trabalho de auditoria interna, que busca orientar e recomendar aos órgãos e aos entes da administração pública melhorias em seus processos, buscando facilitar controle interno e torná-los mais eficientes. Neste momento, precisávamos mais ouvir do que falar, pois o município de Niterói é referência para nós. Sentimo-nos muito acolhidos por todos da CGM Niterói, no meu caso, especialmente pelo senhor Jorge Teles (diretor de Avaliação de Políticas Públicas)", destacou Virgínia, acrescentando: "Além disso, fizemos uma rede de contatos que nos servirá de apoio ao longo da realização de nossas atividades. O encontro serviu para reforçar o nosso compromisso de servir a sociedade, que nos inspira a cada dia. Além disso, força de vontade não nos falta”, ressaltou a analista.

A auditora Tatiane Gabriel Coimbra Faria falou sobre a importância do conhecimento agregado. “Foi uma visita que só nos trouxe aprendizados, a troca de informações e experiências agrega tanto para nós auditores que estamos iniciando, como para os auditores de Niterói, que já estão na controladoria desde 2018. Esse relacionamento é muito importante, principalmente por se tratar de um município que tem avançado bastante no Sistema de Controle Interno”, concluiu.