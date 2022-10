Ação contou com cerca de 100 crianças que participaram de diversas atrações recreativas - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 23/10/2022 20:23 | Atualizado 23/10/2022 20:39

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), em apoio ao Colégio Verbo Divino, promoveu na manhã deste domingo (23), o “Verbo no Parque”, no Corredor Cultural, no Centro. A ação contou com cerca de 100 crianças que participaram de diversas atrações recreativas para toda a família.

Os alunos das turmas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, de 02 a 06 anos, participaram de apresentações de danças, ginástica e aulão de zumba. Foram realizadas também recreações, como pintura no corpo, e atividades esportivas, como a pedalada no Jardim da Preguiça, com o projeto “Minha Bike na Escola”. A equipe do “Anima aí” fez a animação da garotada. A um mês da Copa do Mundo, o evento também contou com um espaço para troca de figurinhas.

A diretora do Colégio Verbo Divino, Flávia Real, falou sobre a iniciativa. “Através da parceria da prefeitura, conseguimos trazer o projeto ‘Minha Bike na Escola’ para além dos muros da nossa instituição. Tudo isso, com o objetivo de incentivar a prática esportiva e o bem-estar”, comentou Flávia.

Marcelo Almeida, pai do pequeno Francisco Fonseca, de 5 anos, comentou a importância das atividades ao ar livre para as crianças. “Antigamente era diferente, era seguro brincar na rua, diferente de hoje em dia. Por isso as crianças estão mais centradas em jogos virtuais desde cedo, e incentivar atividades como essa ajuda muito as crianças, não só na saúde física como na interação social que o esporte promove”, comentou. Todos os alunos ganharam uma medalha de participação.