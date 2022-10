Ação foi planejada pela equipe do Programa de Saúde nas Escolas (PSE), que detectou cerca de 200 alunos com problemas de acuidade visual - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 23/10/2022 19:21

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu neste sábado (22), das 7h ao meio-dia, um mutirão de exames oftalmológico para as crianças da Rede Municipal de Ensino. A ação foi realizada no Centro de Especialidades Médicas (CEM), no Centro. Logo após os procedimentos, as crianças que apresentavam necessidade foram encaminhadas à Fábrica de Óculos, que funcionou excepcionalmente neste sábado para que os alunos pudessem requerer os dispositivos e escolher suas armações. Todo o processo foi feito de forma gratuita.

A ação foi planejada pela equipe do Programa de Saúde nas Escolas (PSE), que detectou cerca de 200 alunos com problemas de acuidade visual, ou seja, crianças com dificuldade para enxergar com clareza. Neste sábado, cerca de 100 crianças pré-agendadas, provenientes de 13 instituições de ensino do município, foram atendidas no CEM.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, reafirmou a importância da iniciativa do PSE. “O objetivo maior é desafogar as filas de espera e ajudar na melhoria da qualidade de vida das crianças, melhorando assim, o desempenho escolar”, disse o secretário, explicando como funcionou a ação: “As consultas foram marcadas para este sábado com o objetivo de facilitar para os pais e responsáveis para levar as crianças para a realização dos exames oftalmológicos e para a escolha da armação dos óculos, caso fosse preciso. Houve um planejamento com os responsáveis e as escolas acerca dos horários agendados. Tudo foi feito com a maior atenção e organização para atender a todos bem”, ressaltou Dr. Sérgio.

O gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir, explicou que as crianças tiveram a liberdade de escolher a armação que mais combinasse com elas. “Temos a expectativa de realizar a entrega dos óculos o quanto antes. Esperamos que já na próxima semana, sexta-feira (28), já tenhamos feito a entrega de uma parcela destes requerimentos feitos hoje”, disse.