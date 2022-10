Com entrada gratuita e atrações para a família, evento teve shows, cervejarias, praça de alimentação e espaço infantil - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 24/10/2022 16:29

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), junto ao Urbana Comida de Rua, promoveu neste final de semana (dias 22 e 23), o tradicional festival ‘Oktoberfest’, que aconteceu na Fazenda da Posse, no bairro Barbará. Com entrada gratuita e atrações para toda a família, o evento contou com a participação das cervejarias Paranóide, Penedon e Villa alemã, além das opções de Food Truck do Urbana Comida de Rua na praça de alimentação e espaço infantil.

No sábado, as atrações musicais foram o DJ Gustavo Peixoto e os cantores Cassius Clay e Rodrigo Gavi. Aconteceu também a competição ‘Chopp na Bota’, de quem bebe mais chopp. Já no domingo, os shows ficaram por conta do cantor Vitão e da dupla Julinho Marassi e Gutemberg.

A gerente de marketing Thamires Roberta foi ao evento acompanhada das amigas e contou o que achou do evento. “Eu amei, uma enorme variedade de cervejas de qualidade, uma melhor do que a outra. Eu e minha amigas estamos aproveitando os dois dias do festival”, comentou.

O cantor Julinho Marassi falou sobre a participação na festa. “O evento foi bem bacana, principalmente a parte da gastronomia e bebidas. Apresentamos nossa nova música ‘Que Luz’, que foi a cereja do bolo. É sempre incrível estar aqui na Fazenda da Posse, esse lugar maravilhoso”.

Marcelo Bravo, presidente da FCBM, destacou o sucesso do evento. “Acompanhamos dois dias incríveis de festival, tudo muito bem organizado e preparado para receber a população e visitantes. Mais uma vez a Fazenda da Posse, sendo palco de um grande evento cultural. Trabalhamos cada vez mais para termos mais entretenimento de qualidade em Barra Mansa”, avaliou.