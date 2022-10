Para imunização, é preciso estar com os cartões de vacina e do SUS (Sistema Único de Saúde) - Arquivo/CCS PMBM

Para imunização, é preciso estar com os cartões de vacina e do SUS (Sistema Único de Saúde)Arquivo/CCS PMBM

Publicado 24/10/2022 16:54

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, visando aumentar o número de crianças e adolescentes imunizados no município, segue com a campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação até o dia 31 de outubro. A ação acontece em todos os Postos de Saúde da Família (PSF), das 8h às 17h. Para imunização, é preciso estar com os cartões de vacina e do SUS (Sistema Único de Saúde).

A Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite já atingiu a marca de 60% das crianças do país na faixa etária de 1 ano a menores de 5 anos de idade, mesmo que já tenham tomado a dose do imunizante. A meta é atingir 95% do público-alvo, assim como a Multivacinação, que é destinada aos menores de 15 anos de idade para a atualização das cadernetas. As crianças precisam estar acompanhadas por um responsável e levar o cartão de vacina.

Covid-19 e Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde também segue nesta semana com as imunizações contra Influenza e Covid-19. A aplicação da 5ª dose contra o coronavírus é destinada a imunossuprimidos, maiores de 18 anos, que tenham recebido a 4ª dose há no mínimo quatro meses. A ação acontece em todos os Postos de Saúde da Família (PSF), das 9h às 16h. Para imunização, é preciso estar com os cartões de vacina e do SUS (Sistema Único de Saúde).

O público-alvo é composto por pessoas com alto grau de imunossupressão, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO). Estão nesse grupo, pessoas com: imunodeficiência primária grave; tratamento de quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH); em uso de drogas imunossupressoras; uso de corticóides em doses 220 mg/dia de prednisona ou equivalente por 214 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes que estejam em hemodiálise ou vivendo com HIV/AIDS ou com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

Já a imunização contra Influenza é para pessoas a partir de seis meses de idade. As doses contra gripe são aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam das 8h às 17h, com exceção da Unidade de Saúde do Ano Bom, que funciona em horário estendido – até às 20h.

Os locais para a vacinação de crianças de 3 a 11 anos contra o coronavírus são os seguintes: Amparo (quarta-feira); Belo Horizonte (sexta-feira); Clínica da Família (quarta-feira); Floriano (quinta-feira); Ismael de Souza (segunda-feira); Nove de Abril (quarta-feira); Paraíso de Cima (sexta-feira); Rialto (terça-feira); Roselândia (sexta-feira); Santa Lucia (terça-feira); Santa Rita de Cássia (quinta-feira); São Luiz (segunda-feira); Siderlândia (segunda-feira); UBS Centro (quarta e sexta-feira); UBS Colônia (segunda e quarta-feira); Vale do Paraíba (quinta-feira); Vila Coringa I (terça-feira); Vila Elmira (quarta-feira); Vila Independência (quarta-feira); Vila Maria (quinta-feira) e Vila Principal (sexta-feira).

A vacinação contra Covid-19 também segue para adolescentes e adultos nos seguintes locais: Amparo (quinta-feira); Ano Bom, Belo Horizonte (terça-feira); Boa Sorte (sexta-feira); Boa Vista II (quarta-feira); Bocaininha (terça-feira); Clínica da Família (exceto quarta-feira); Colônia PSF (segunda e quarta-feira); Cotiara, Floriano (quinta-feira); Getúlio Vargas, Goiabal (quinta-feira); Ismael de Souza (exceto segunda-feira), Jardim Primavera (segunda e quinta-feira); Km4 (segunda-feira); Mangueira (terça e quinta-feira); Monte Cristo (segunda e quarta-feira); Nova Esperança (terça e quarta-feira); Nove de Abril (quinta-feira); Paraíso de Baixo (quarta-feira); Piteiras (segunda, quarta e sexta-feira); Pró Saúde (segunda-feira); Rialto (quinta-feira); Santa Maria II (terça e quinta-feira); Santa Rita de Cássia (quarta-feira); São Francisco (sexta-feira); Santa Rita de Fátima (terça-feira); Vila Coringa II (quarta-feira); Vila Delgado (segunda e quarta-feira); Vila Maria (terça-feira);Vila Orlandélia (segunda e quinta-feira); Vila Principal (quarta-feira) e Vila Ursulino (quinta-feira).

O cronograma é o seguinte:

- 1ª Dose: em pessoas a partir 12 anos

- 2ª Dose: agendada (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses

- 3ª Dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até quatro meses antes; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há quatro meses

- 4ª Dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a terceira e quarta doses

-5ª Dose: para pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, obedecendo o intervalo de quatro meses entre a quarta e quinta doses