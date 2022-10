Ação foi realizada por meio do Programa de Educação de Trânsito (PET), nesta terça-feira (25) - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 25/10/2022 18:02

Barra Mansa - A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM), por meio do Programa de Educação de Trânsito (PET), realizou nesta terça-feira (25), mais uma blitz educativa. Desta vez a ação aconteceu na Via Sérgio Braga e envolveu alunos do Colégio Estadual Baldomero Barbará. Os 32 estudantes do 2º Ano do Ensino Médio participaram, em conjunto com os agentes da GMBM, da entrega de folhetos informativos aos motoristas, motociclistas e passageiros de ônibus. O objetivo foi conscientizá-los sobre as leis e os comportamentos seguros ao volante.

O coordenador do programa, Inspetor Silva, ressaltou que o parágrafo único do Artigo 252 do Novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que segurar ou manusear o telefone celular enquanto dirige é considerado uma infração gravíssima. "Nossa ação em benefício de um trânsito mais seguro, em conjunto com os alunos estamos trazendo um alerta aos condutores, pois o uso do celular ao volante é a terceira maior causa de acidentes no Brasil. Enquanto dirige, o motorista coloca em risco não só a própria vida, mas também a dos outros passageiros e dos pedestres, pois com a atenção concentrada no aparelho, o mesmo pode acabar causando uma colisão ou até um atropelamento, com grandes chances de haver vítimas, até mesmo fatais”, alertou o inspetor.

A diretora do Colégio Estadual Baldomero Barbará, Regina Dornas, falou sobre a importância da participação dos estudantes como ferramenta de conscientização. “É muito importante os nossos alunos estarem inseridos em projetos como este, que buscam conscientizar os cidadãos sobre comportamentos que atrapalham a vida em sociedade. Hoje, os alunos ajudaram a Guarda Municipal a entregar folhetos aos motoristas, sobre o perigo da utilização do celular durante a direção. Os estudantes participaram da atividade com muito entusiasmo e gostaram de aprender mais direção responsável”, destacou a diretora. Em um balanço realizado ao fim da ação, a Guarda Municipal contabilizou cerca de 950 panfletos educativos distribuídos e 850 veículos abordados.