Prefeito Rodrigo Drable participou de visita técnica à obra em unidade escolar - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 26/10/2022 17:47 | Atualizado 26/10/2022 17:48

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa segue investindo em Educação. Nesta quarta-feira (26), o prefeito Rodrigo Drable conferiu o andamento das obras de construção da quadra esportiva da Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira, no bairro Vista Alegre. Além da área destinada à prática de atividade física, a unidade de ensino já recebeu novo muro, calçamento externo com acessibilidade e melhorias na captação de água pluvial.

“Investir em Educação é investir no futuro de nossas crianças. Além da nova quadra e das obras que já realizamos nos últimos meses, vamos instalar um parquinho aqui para elas”, acrescentou Drable.

O secretário de Educação, Marcus Barros, também conferiu o andamento da nova quadra, que está em fase de concretagem do piso. Ele, que se dedicou à função de educador físico por décadas, destacou a importância deste novo espaço para as crianças.

“A escola não possuía uma área específica para a prática de atividade física. Essa conquista representa melhoria na qualidade de vida, disciplina e socialização das crianças”, ressaltou Marcus. O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, junto de servidores da pasta, também acompanhou a visita. O vereador Pissula também esteve presente.