O Ceambel conta com uma equipe multidisciplinar para atender para atender as mulheresRafafel Barreto/PMBR

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 00:00

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel) está cadastrando as usuárias do equipamento, vítimas de violência, em um banco de dados e inseri-las no mercado de trabalho. Procurando fixar parcerias, a unidade visa empresas como supermercados, salões de beleza, casas lotéricas, ônibus, entre outros, todas dentro do município. O Ceambel conta com uma equipe multidisciplinar formada por assistente social, psicóloga, psicopedagoga e advogada para dar suporte às 3.780 mulheres assistidas. A unidade atende pelos telefones 2761-5845/6604/6700/5846 e WhatsApp 98157-5776.

De acordo com a coordenadora do Ceambel, Ana Cristina, muitas mulheres permanecem no ciclo de violência doméstica devido à dependência financeira. "Foi desse ponto que surgiu a ideia de buscar parcerias para dar oportunidades a essas mulheres. Elas precisam recuperar o psicológico, autoestima e saber que é capaz e não precisa depender do agressor", explicou. O Ceambel oferece curso de cuidadora. Algumas mulheres já estão se formando, umas trabalhando na área e outras estagiando.

As usuárias do Ceambel, Priscila Barreto da Silva, de 31 anos, e Mariana Augusta, de 27, foram fazer o cadastro. "A equipe entrou em contato comigo para fazer o cadastro e tentar um espaço no mercado de trabalho. Minha expectativa é a melhor possível de que eu consiga um emprego e que me ajude", disse Priscila.