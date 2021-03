Policiais do 39º BPM fizeram operação de repressão às drogas Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 10:27 | Atualizado 06/03/2021 10:53

Belford Roxo - Policiais do 39º BPM de Belford Roxo realizaram nesta sexta-feira (05/03) uma operação de repressão ao tráfico de drogas, no Complexo de Santa Tereza. Ao chegarem na região, os policiais foram recebidos a tiros por bandidos locais. Após o confronto, um homem ferido, ainda não identificado, foi localizado com uma pistola, rádio transmissor e material entorpecente.



Os policiais socorreram o homem, e o encaminharam ao Hospital Municipal de Belford Roxo. O caso foi registrado na 54ªDP, no bairro Piam.