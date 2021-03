Idosos de 72 e 73 anos serão vacinados contra a Covid-19 em Belford Roxo Divulgação / PMBR

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 23:32 | Atualizado 09/03/2021 00:07

A Prefeitura de Belford Roxo realiza nesta semana (9 a 12/3) vacinação contra a Covid-19 de idosos de 73 e 72 anos, em sete unidades de saúde do município. Nesta terça e quarta-feira (9 e 10), serão vacinadas pessoas de 73. Na quinta e na sexta-feira (11 e 12), a imunização será com o grupo dos 72 anos.



A Prefeitura de Belford Roxo definiu um calendário de vacinação por faixas etárias e pretende imunizar idosos a partir de 70 anos até o dia 18 de março. Na próxima semana, nos dias 15 e 16 de março, será a vez das pessoas de 71 anos. No fechamento da semana, nos dias 17 e 18, estarão os idosos de 70 anos.



Belford Roxo já recebeu 22.025 doses de vacinas. Sendo, 12.061 aplicadas.



Pontos de vacinação:



Policlínica Neuza Brizola



Policlínica de Heliópolis



Policlínica Nova Aurora



Policlínica de Itaipu



Policlínica Parque Amorim



Policlínica Parque São José



Policlínica do Wona

Documentos necessários: Carteira de Vacinação, CPF ou Carteira do SUS, Comprovante de Residência.