RAFAEL BARRETO / PMBR

Publicado 12/03/2021 11:14 | Atualizado 12/03/2021 11:17

Belford Roxo conta com mais de 42 mil alunos inscritos na rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Educação trabalhava com o retorno presencial dos estudantes no último dia 8 de março, porém os crescentes números dos casos de Covid-19, fizeram o município reavaliar a volta dos estudantes as salas de aulas.

“Estamos ainda vivendo um momento delicado e isso faz com que constantemente tenhamos que avaliar a situação para só então decidir o próximo passo, sempre zelando pelo bem estar de nossos alunos e dos profissionais da rede. Com os dados preocupantes, acreditamos que vamos superar esse problema, mas ainda não é o momento de avançar”, afirmou o secretário municipal de Educação, Denis Macedo.



Belford Roxo permanece com atividades não presenciais, até que seja feito uma nova avaliação da situação dos números da pandemia no município. As aulas permanecem online sendo registradas na lista de presenças dos professores, além de computar a carga horária.



ENSINO PRIVADO



As unidades de ensino particulares estão liberadas para as aulas presenciais, ficando a cargo de cada escola essa avaliação. Sendo fundamental seguir todas as regras e protocolos de segurança e sanitárias, como distanciamento, máscaras e álcool em gel.