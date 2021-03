Além de rosas, quem passou pela Funbel ouviu músicas ao som do saxofone de Anderson de Castro Divulgação / FUNBEL

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:31

Belford Roxo - Quem passou pela Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) nesta quinta-feira (12) foi recebido com flores, ao som do saxofone de Anderson de Castro. O evento foi em alusão ao Dia Internacional da Mulher. No município, a programação do Mês da Mulher acontece durante todo o mês de março.



A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou que a mulher vem a cada dia conquistando espaço em todos os setores da sociedade.



“Precisamos contribuir, com empenho e perseverança, para a formação de um novo pensamento, de uma nova cultura plenamente igualitária, que coloque o ser humano – incluídas nós, mulheres – no centro dos planos econômicos, sociais e políticos, no Brasil e no mundo”, afirmou Clarice Santos.