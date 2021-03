Na operação foram apreendidos ainda rádios transmissores, drogas e armas Reprodução / PM

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 11:26

Belford Roxo - Dois criminosos foram baleados por policiais militares do 39º BPM, em operação no Morro do Mutirão, no bairro Jardim Itaipu, nesta quarta-feira (17), em Belford Roxo. Os agentes fizeram a incursão no local, após receberem denúncias que traficantes haviam ocupado a região.

Segundo os moradores, os bandidos do TCP invadiram a localidade que fica entre os bairros Itaipu e Shangrilá, desfilando com armas pelas ruas. De acordo com os policiais, ao chegarem à comunidade foram recebidos por tiros, fazendo necessário o revide. Dois bandidos foram encontrados baleados e armados, com uma pistola e um revólver. Além disso, foram apreendidos drogas e rádios transmissores. Os bandidos foram socorridos no Hospital Municipal de Belford Roxo (Joca).



No registro da ocorrência na 54ª DP, os PMs ainda informaram sobre uma ação no Morro do Avião, no bairro Nova Aurora, para verificaram uma denúncia de depósito de desmanche de carros, que não foi encontrado.