Dani Russo fala sobre ter armas em casa reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 15:48

Dani Russo usou as redes sociais nesta segunda-feira (17), para contar aos seus seguidores que estava em uma loja de armas para adquirir mais uma para a sua coleção. Após mostrar um pouco da loja, a funkeira resolveu contar aos fãs o que a motivou tirar a licença e comprar armas para ter em casa.

"As armas não são ilegais. É tudo registrado no meu CPF. Se acontecer qualquer coisa com a arma, a responsável sou eu. Eu tenho crise de pânico e tenho muito medo quando eu tô em casa sozinha. Meu melhor amigo foi sequestrado esses dias atrás e no meio do sequestro citaram meu nome. Então é pela minha proteção, pra eu ficar bem", contou a cantora.