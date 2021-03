O voleibol atrai muitos participantes para o complexo esportivo em Nova Piam Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 21:10 | Atualizado 18/03/2021 21:19

Belford Roxo - A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo está com inscrições abertas gratuitas para as aulas de voleibol na Vila Olímpica. As vagas são para a categoria infanto juvenil para alunos entre 6 e 17 anos.



Os interessados devem procurar o complexo esportivo, no bairro Nova Piam, acompanhado de um responsável com a seguinte documentação:



Publicidade

*Certidão de Nascimento ou RG;

* Comprovante de Residência;

* Declaração Escolar;

* 01 Foto 3 x 4;

* Atestado Médico;



A Vila Olímpica de Belford Roxo fica na Rua Lecílio, s/n – Bairro Nova Piam. Telefone: (21) 2761-7275.