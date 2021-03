A operação policial aconteceu na comunidade do Gogó da Ema no bairro Bom Pastor Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 12:24 | Atualizado 25/03/2021 12:29

Belford Roxo - Dois policiais militares do 39º BPM ficaram feridos durante confronto com traficantes nesta quinta-feira (25), na Comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo.

Segundo os agentes, a troca de tiros aconteceu na Avenida Distinção. Dois cabos da PM foram atingidos. Um foi baleado na perna e o outro por estilhaços no braço. Os agentes foram socorridos no Hospital Municipal de Belford Roxo (Joca), estão bem, e sem risco de morte.