A palestra conta com a participação de mulheres de vários segmentos da sociedade de Belford Roxo Vitória Dias/Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 16:29 | Atualizado 25/03/2021 16:32

Belford Roxo - Para fechar o Mês da Mulher, a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo está realizando um ciclo de palestras sobre endometriose nos Cras Centro e Wona. No dia 31 de março acontece o encerramento na Estação da Cidadania. O setor já fez encontros para debater também os direitos da mulher e o empoderamento.



De acordo com a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, o público de seu setor é majoritariamente feminino. Por isso há uma preocupação em levar temas pertinentes a elas e que possam ser passados a outras mulheres.

“A informação é a melhor aliada. Hoje temos em Brasília uma mulher que abraçou essa causa por entender a importância e saber o sofrimento que as "endo" (mulheres com endometriose) passam, que é a deputada federal Daniela do Waguinho. A endometriose tem que estar entre os assuntos de rodas de conversa sempre pois dessa forma as mulheres acendem a luzinha na cabeça e identificando algum dos sintomas podem procurar ajuda especializada”, explicou a secretária.



“Durante a palestra alertei as mulheres dos sintomas, que iniciam com dor pélvica e se estendem até seis meses, para junto com exames complementares fechar o diagnóstico. É necessária uma equipe multidisciplinar para acompanhar essa jovem com ginecologista, fisioterapeuta pélvico, nutricionista e psicóloga, por ser uma doença que mexe muito com o emocional das mulheres. Hoje em Belford Roxo temos atendimento com essa equipe na Clínica da Mulher”, informou a palestrante Cátia de Souza Ferreira, que é fisioterapeuta especializada em uroginecologia e sexualidade humana.