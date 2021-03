O bairro Shangrilá está ganhando uma nova roupagem com as obras de concretagem Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 16:45

Belford Roxo - O bairro Shangrilá em Belford Roxo está recebendo uma nova roupagem. Através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), uma parceria da Prefeitura de Belford Roxo com o Governo Federal, quatro importantes ruas do bairro – Estrada Miguel Couto, Carlos Eduardo, Ana Parísio e Pereira de Souza - receberam nesta sexta-feira (26) obras concretagem e infraestrutura.

“É obrigação de todo gestor público verificar se as obras estão sendo feitas com qualidade para atender a população. Shangrilá está debaixo de obras em várias ruas. O bairro está passando por uma transformação. Será licitada para esta localidade, a construção de escolas, creches e praças, levando dignidade para as pessoas. Tudo isso que está acontecendo é uma retribuição ao povo que nos elegeu”, afirmou o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, que acompanhou de perto das obras.