Publicado 27/03/2021 15:31 | Atualizado 27/03/2021 17:05

Belford Roxo - Um vídeo viralizou nas redes sociais e no Youtube desde a última quinta-feira à noite (25), causando revolta e indignação em vários internautas. No vídeo, uma mulher humilha um garoto que teria criticado a qualidade do açaí servido em sua loja, no bairro Heliópolis, em Belford Roxo. Veja o vídeo abaixo.



Mulher humilha criança por conta de açaí em Belford Roxo, é ameaçada pela avó e caso viraliza na web.

O vídeo inclusive foi feito pela própria mulher, que se chama Gisa, dona do “Acaí da Gisa”. No relato, ela afirma que um garoto de 12 anos teria criticado a qualidade do seu açaí, usando o termo “aguado”, segundo a filha da proprietária. Gisa retornou ao local onde alguns garotos brincavam, e como forma de humilhação, perguntou aos três colegas do menino que havia criticado o produto, como eles iriam querer o açaí deles, que seria dado de forma gratuita. Com uma forma de humilhação e vingança, ela impôs a condição que o produto não fosse dividido com a criança que falou que o açaí era aguado, causando claramente um constrangimento no garoto.

AVÓ REVOLTADA E AMEAÇA DE MORTE

A atitude de Gisa foi o suficiente para causar revolta na avó do menino humilhado, como pode se ver no vídeo, indo até a residência da proprietária, inclusive a ameaçando de morte, em caso de nova atitude negativa contra o garoto.

Alguns artistas, como a cantora Jojo Todynho, se manifestaram contra a comerciante. Horas depois, devido à repercussão negativa do vídeo, Gisa fez um vídeo se desculpando pelo ocorrido.