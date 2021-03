O A audiência pública reuniu mulheres de todos os segmentos na Câmara Municipal Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 29/03/2021

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher (Semascm) de Belford Roxo realizou na última sexta-feira à noite (26), uma audiência pública “Mulher em foco: Exerça seu direito de ser!”, em alusão ao Mês da Mulher. Durante o encontro, autoridades e mulheres protagonistas do município trataram de assuntos relacionados a políticas públicas voltadas para a mulher. A mesa foi formada pela deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, a subsecretária da Mulher, Cristiane Guedes, a guarda municipal Érika Gonçalves, além da médica do Hospital Fluminense, Sara Neto.



“Uma de minhas prioridades sempre será garantir os direitos das mulheres. Quando cheguei em Brasília, em 2019, me deparei com muito machismo e preconceito, mas aceitei esse desafio com coragem e vontade de fazer. São 513 deputados, sendo 78 mulheres, mas segundo pesquisas, nos sobressaímos com a quantidade de projetos e o empenho na Câmara dos Deputados”, ressaltou a deputada Daniela do Waguinho, que recebeu uma moção de reconhecimento e aplausos.



Para a secretária Brenda Carneiro foi um grande desafio assumir a pasta. “Mas como mulher não sou de correr de desafios, principalmente em um governo atuante. Durante todo o mês realizamos encontros e ações em prol da mulher”, explicou a secretária. “Após a inclusão da Mulher na secretaria, reforçamos ainda mais o comprometimento com as pautas femininas, ganhamos um novo equipamento, o Ceambel, onde sempre faço visitas para acompanhar as usuárias e garantir que tenham acesso a seus direitos”, concluiu Brenda.



Parceira da Semascm, a guarda municipal Érika Gonçalves já atuou na Patrulha Maria da Penha e já participou de palestras e ações realizados pelo setor. “Estou há cinco anos na Guarda Municipal de Belford Roxo e mesmo tendo passado por um concurso público, com testes psicológicos, físicos, ainda sofro preconceito e inferioridade ao ser questionada se uma mulher pode fazer parte da segurança pública. Não só posso como faço a diferença no meio em que vivo. Empoderamento é o que aconteceu nesse evento, mulheres levando conhecimento para outras e que não permitem que ninguém as inferiorizem”, destacou.



“Estou há tempos na política do município, em um ambiente que era predominantemente masculino quando eu era vereadora. Foi muito importante retornar a esta Casa que agora está cheia de mulheres, o que mostra que somos protagonistas em nossa cidade”, afirmou a subsecretária da Mulher Cristiane Guedes. A cantora Elaine Matos participou do encontro e se apresentou “É uma honra com a minha música poder alcançar outras mulheres”, resumiu.