Belford Roxo - Após quase duas semanas de interrupção, a Prefeitura de Belford Roxo reinicia nesta quarta-feira (31/03), das 8h às 17h, a Campanha de Vacinação contra a Covid–19. A novidade é que nesta data começa a imunização no sistema drive thru (somente primeira dose), na Uniabeu. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou mais três postos de vacinação. São os Cieps Constantino Reis, Ministro Gustavo Capanema e Casemiro Meirelles. É necessário apresentar o comprovante de residência do município, CPF ou cartão do SUS. A faixa etária é para pessoas acima de 71 anos. Essa etapa vai até o dia 5 de abril, com dias alternados para homens e mulheres, como uma medida que evite filas e aglomerações.



CRONOGRAMA VACINAÇÃO COVID-19 – BELFORD ROXO



HORÁRIO: 8H ÀS 17H - INÍCIO DIA 31 DE MARÇO



Drive thru (somente primeira dose)

Uniabeu – Rua Itaiara, 301, Centro



1ª dose e 2ª dose

- Policlínica de Heliópolis;

- Policlínica Itaipú;

- Policlínica Parque Amorim;

- Policlínica Parque São José;

- Policlínica Wona.



1ª dose

- Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles (Centro, próximo à Via Dutra)

- Ciep Municipalizado Ministro Gustavo Capanema (Nova Aurora)

- Ciep Municipalizado Constantino Reis (São Bernardo)



2ª dose

- Policlínica Neuza Brizola;

- Policlínica Nova Aurora.



Documentação necessária: Comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUS.



Calendário para idosos acima de 71 anos



31/03 - Mulher

01/04 - Homem

02/04 – Mulher

03/04 - Homem

04/04 - Mulher

05/04 – Homem



Os testes rápidos para Covid-19 também retornam na próxima quarta-feira (31/03) no horário de 8h às 17h.



- UPA Lote XV;

- UPA Bom Pastor;

- Hospital Municipal;

- Policlínica Tamoios;

- Policlínica Parque São José.