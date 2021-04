As inscrições para a escolinha começam neste sábado (03/03) Marcos Leandro / SE Belford Roxo

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 14:20 | Atualizado 01/04/2021 14:25

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo está com inscrições abertas para sua escolinha de futebol, no Estádio Nélio Gomes. Crianças e adolescentes, entre 6 a 13 anos, que sonham em ser jogador de futebol, terão uma grande oportunidade. As inscrições começam neste sábado (3/3) e vai até dia 10 de abril, das 10h às 17h, na sede do clube na Rua Umbelina Barcelos, 107, no bairro Hinterland.

De acordo com o presidente do Belford Roxo, Reginaldo Gomes, a escolinha tem como objetivo formar atletas profissionais. Sendo também, um veículo para lapidar e aprimorar o talento, na arte da bola da criançada e jovens, abrindo o caminho para a garantia de um futuro brilhante. “Trabalharemos com uma equipe de treinadores com passagens em vários clubes tradicionais. Mas também acompanharemos a vida escolar de cada um dos atletas”, destacou o dirigente.



O início previsto dos treinamentos será na segunda quinzena de abril, as segundas e quartas, no período da manhã e tarde. O valor da matrícula será de R$ 50 e deverá ser efetuado o pagamento no ato da inscrição. Poderá ser em dinheiro ou cartão de crédito.



É necessário que um responsável pela criança ou adolescente esteja presente no momento da inscrição. Os documentos necessários são: duas fotos 3X4, cópia do RG ou da Certidão de Nascimento do atleta, RG do responsável, comprovante de residência, declaração de escolaridade e atestado médico (atestado pode ser entregue até 30 dias).



Os treinos com os alunos obedecerão todos os protocolo da OMS contra a pandemia do Covid-19.