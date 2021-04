As crianças do Complexo Roseiral adoraram os bombons recebidos dos policiais Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 11:43 | Atualizado 03/04/2021 12:08

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM, em Belford Roxo, da Companhia Destacada do Complexo do Roseiral, distribuíram no início da noite desta sexta-feira (2/4) bombons para 100 crianças moradoras do entorno da base de apoio na comunidade. Ao total, foram entregues 30 caixas de bombons para alegria dos jovens na Sexta-Feira da Paixão, dois dias antes da celebração da Páscoa (4/4).

Os agentes distribuíram um total de 30 caixas de bombons para as crianças do Roseiral Divulgação / PM A iniciativa foi realizada em parceria e doação do Supermercados Unidos do Vale das Mangueiras, através da gerente Gilney.