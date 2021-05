Secretário Bruno Nunes, ao lado de Julio Santos, destaca a importância do livro Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 16:29

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo realiza na próxima quinta-feira (13/05), às 15h, na Casa da Cultura, no bairro Nova Piam, o lançamento do livro “História Social e Intolerância Religiosa no Brasil: Desafios na Contemporaneidade”, com tarde de autógrafos, com o autor de um dos capítulos, Júlio Celis Moreira Costa, publicitário, escritor, historiador, mestrando em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 61 anos.

“Para o curso, estou sempre fazendo artigos. E um dos meus trabalhos sobre intolerância religiosa na cidade de Belford Roxo foi publicado na revista da universidade e escolhido para virar capítulo do livro”, explicou Júlio.



Segundo o secretário de Cultura, Bruno Nunes, o sétimo capítulo do exemplar fala sobre Belford Roxo, com destaque no trabalho realizado pela Secretaria de Cultura.

“A criação do Conselho de Igualdade Racial, palestras em escolas, seminários no dia 21 de janeiro, implementação de projetos e oficinas, como capoeira, aula de percussão e campanhas educativas em sinais de trânsito, ajudaram a realizar o mapeamento cultural, a Conferência Municipal de Igualdade Racial e a dar voz a um público que historicamente foi esquecido por alguns governantes. Agora, o conselho, governo e sociedade civil debatem juntos as políticas públicas do combate às intolerâncias”, destacou o secretário.