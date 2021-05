A deputada federal Daniela do Waguinho prestigiou a cerimônia de diplomação Rafael Barreto / PMBR

Publicado 11/05/2021 16:48

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo formou a primeira turma do projeto InterAção, uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que tem como objetivo preparar os jovens para o mercado de trabalho. Com aulas 100% online, 10 jovens receberam os certificados. O evento contou com a presença da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB).



Gabriel Marques fez o curso e conseguiu um estágio no Ministério Público Rafael Barreto / PMBR

Através do CIEE, a secretária de Assistência Social, Brenda Carneiro, conseguiu seu primeiro estágio e sabe como é importante para a carreira profissional. “Desde 2017 viemos semeando essa parceria, que dessa vez formamos mais um grupo de jovens. Estou muito feliz de poder colaborar, sendo ponte para eles serem referência no mercado de trabalho”, destacou Brenda.



A parceria com o CIEE foi firmada enquanto a então deputada Daniela do Waguinho, era secretária da pasta de assistência social. "Vim prestigiar a formatura e além disso conversar e incentivar esses jovens para se qualificarem e aproveitarem as oportunidade", resumiu a deputada federal. Para entregar os diplomas, a assistente social Dayse Lucy e a psicóloga Gilmara Nunes, ambas do CIEE, participaram da cerimônia.

A secretária Brenda Carneiro destacou a importância dos cursos para os jovens Rafael Barreto / PMBR

“Neste período de pandemia, incentivamos aos jovens investir seu tempo em qualificação”, disse Gilmara.



Referenciado pelo Cras Centro, o formando do projeto Gabriel Marques da Silva, 16 anos, decidiu se inscrever para a busca de um trabalho. “As aulas foram ótimas, aprendi muito e gostava do modo de ensino mesmo sendo 100% online. Através do projeto tive uma grande oportunidade de estagiar no Ministério Público de Belford Roxo, onde estou vai fazer um mês”, disse Gabriel. A coordenadora do programa Acessuas Trabalho, Ariane Gonzaga também participou do evento.