Uma pistola foi apreendida e a Van foi recuperada Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 14:05

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM prenderam, no início da noite desta quinta-feira (13/05), dois criminosos na divisa entre Belford Roxo e Nova Iguaçu. As prisões aconteceram após denúncias de que indivíduos armados estariam praticando roubos, desmanche de veículos e tráfico de entorpecentes entre os bairros Geneciano e Recantus, em Belford Roxo, usando uma van preta.

De acordo com os policiais, a van foi localizada na Estrada do Saveiro, os agentes conseguiram interceptar o veículo após troca de tiros com os criminosos. Eles foram identificados como “Oclinho” que seria responsável pelo tráfico local e “Russinho do Chapadão” responsável por roubo de veículos e desmanche na localidade.

Na ação, ninguém ficou ferido. Uma pistola foi apreendida, e a Van Mercedes Sprinter Preta com a placa LMZ 7C48, foi recuperada.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP.