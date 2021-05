Odair Cunha, Ana Titonel, Igor Feio, prefeito Waguinho, Pedro Maranhão e Vitor do Gelo conversaram sobre a liberação de recursos Divulgação

Publicado 18/05/2021 17:31

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), se reuniu nesta terça-feira (18/05), em Brasília (DF), com o secretário Nacional de Saneamento, Pedro Maranhão. Acompanhado pelo secretário municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, Odair Cunha, a subsecretária Ana Titonel, e os vereadores Igor Feio (MDB) e Vitor do Gelo (PP), o prefeito pleiteou mais recursos para obras no município.

Waguinho enfatizou que os recursos liberados pelo Ministério estão sendo aplicados em melhorias nos bairros São Leopoldo e Shangrilá, que estão com inúmeras ruas recebendo obras de infraestrutura para acabar com a lama e enchentes. Em São Leopoldo, são 37 vias. Em Shangrilá, 39. São intervenções que proporcionam drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, calçadas, iluminação e sinalização vertical.

No ano passado, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o senador Flávio Bolsonaro visitaram os dois bairros e inauguraram o primeiro trecho de obras de cada localidade. “Temos uma boa relação com o governo federal. A deputada federal Daniela do Waguinho está nos ajudando em Brasília, facilitando nossa relação com os ministérios. Viemos em busca de recursos para concluirmos as obras nesses dois bairros. Creio que o governo federal será sensível e atenderá ao nosso pedido ", disse o prefeito Waguinho.

