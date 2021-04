Ações de manutenção e revitalização do deck no Canal do Itajuru Divulgação

Publicado 24/04/2021 22:47

Cabo Frio - Arrumar uma cidade com muitos problemas estruturais, e, ao mesmo tempo, com dificuldades financeiras, tem sido o trabalho realizado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, desde o início do atual governo, em janeiro deste ano. As ações têm como prioridade a realização de reparos emergenciais, amenizando problemas como a existência de buracos nas ruas e bueiros entupidos, entre outros, até que o município possa fazer maiores investimentos.



A maioria das intervenções está sendo feita com recursos próprios e mão de obra de funcionários da Prefeitura. Entre as maiores intervenções iniciadas, um destaque é a revitalização do Canto do Forte e da Avenida Almirante Barroso, que possui aporte de verba da Caixa Econômica Federal. um destaque é a revitalização do Canto do Forte e da Avenida Almirante Barroso, que possui aporte de verba da Caixa Econômica Federal. Divulgação



MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA



Para levar segurança e comodidade aos pedestres, ações de manutenção e revitalização do deck no Canal do Itajuru e na Orla da Praia do Forte foram iniciadas logo nas primeiras semanas do ano. No serviço, equipes estão trocando, gradativamente, as madeiras da área de circulação e reaproveitando os materiais que ainda têm condições de uso. As ações são realizadas com mão de obra e recursos próprios.



A Secretaria de Obras também realizou manutenção e conservação dos cemitérios municipais, e notificou uma empresa que realiza impermeabilização de gavetas e lajes de teto para uma melhor realização do serviço. Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Tita conta que deu início ao plantio de ipês na entrada principal do Cemitério Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança. As ações da pasta também passaram pelo Cemitério Santa Izabel, no Portinho, e no Cemitério do Araçá, em Tamoios.

No bairro Manoel Corrêa, por exemplo, um problema crônico foi sanado. Há anos os cidadãos reclamavam de um esgoto a céu aberto que atrapalhava, inclusive, a passagem dos moradores. As equipes realizaram o serviço de limpeza do poço de visita, que liberou toda a rede, dando espaço para o escoamento de água e evitando o transbordo pelas ruas.



Atendendo uma demanda antiga de moradores da Praia do Siqueira, funcionários auxiliaram a Prolagos na retirada de uma tubulação em desuso que fazia parte do sistema de drenagem do município. O local funcionava como extravasor em dias de chuva para o extinto valão do Parque Burle, e estava desativado há mais de oito anos.

LIMPEZA DE BUEIROS



Com o objetivo de liberar as galerias pluviais para um melhor escoamento das águas da chuva, a secretária Tita Calvet explica que houve reforço no trabalho de limpeza dos bueiros da cidade. A manutenção é feita em formato de mutirão, com duas equipes e um caminhão de sucção de resíduos, que acompanha a execução dos trabalhos. Desde janeiro, cerca de 2,5 mil bueiros foram limpos, e o resultado desta ação pode ser percebido pela população após as chuvas do início de março, quando em pouco tempo toda a água foi escoada.



ORDEM NA CASA Equipe da secretaria de obras liderada por uma mulher, Tita Calvet Divulgação

A fiscalização e o ordenamento da cidade também são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. E neste período de pandemia o trabalho tem sido redobrado. Ações diárias de fiscalização nas areias das praias, bares e restaurantes, acontecem para coibir os excessos, além de notificações e autuações em estabelecimentos comerciais que insistem em desrespeitar as normas.



O projeto “Calçada Limpa” também é realizado constantemente, tanto em Tamoios quanto no primeiro distrito. A ação tem o intuito de limpar todas as calçadas da cidade com retirada de materiais dispostos de forma indevida, dando liberdade de locomoção aos pedestres e cadeirantes. Os proprietários dos estabelecimentos que insistem em descumprir as ordens são notificados, com possibilidade de multa e apreensão.



CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS



Com mão de obra e equipamentos próprios, a Secretaria de Obras tem auxiliado no cumprimento de determinações judiciais. Em março, por decisão do Ministério Público Federal, foi realizada a derrubada de um quiosque em situação irregular na Praia das Conchas. No final do mesmo mês, as equipes realizaram uma ação para interdição e desocupação de um prédio localizado na Praia do Forte, após serem constatadas falhas na estrutura predial, além de diversas outras irregularidades.