O treinador Diego Brandão já iniciou os trabalhos no SE Belford Roxo Marcos Leandro / SEBR

Publicado 20/05/2021 16:31

Belford Roxo - Visando o Campeonato Carioca da Série C, o Sociedade Esportiva Belford Roxo contratou o técnico Diego Brandão, de 35 anos, que teve passagens como treinador do Olaria e São Cristóvão. O clube contratou ainda o auxiliar Márson Almeida, formado em Educação Física, trabalhando há mais de dez anos com futebol e coordenador de um projeto para crianças e adolescentes para formar jogadores de futebol, na Ilha do Governador.

“Quero agradecer a equipe técnica que iniciou a preparação do time, pois foram fundamentais para que tivéssemos um grupo de peso e dá as boas-vindas ao novo técnico Diego Brandão. A diretoria tem total confiança em seu método de trabalho, que é moderno com bons resultados no Brasil e no Exterior. Ele sabe extrair o melhor dos jogadores alcançando altos índices de rendimento em campo. Iremos estrear em poucos dias no Campeonato Carioca e sabemos que teremos jogos com excelentes equipes, mas sabemos que as técnicas de treinamento usadas por Diogo são de efeito rápido. Temos uma equipe forte que já vinha se preparando a meses e obtivemos bons resultados nos amistosos que realizamos este ano. Com a saída de alguns membros da equipe técnica, tivemos que contratar um profissional que desse continuidade ao trabalho com condições de fazer do nosso clube campeão”, declarou o presidente Reginaldo Gomes.

A trajetória de Diego Brandão começou como preparador físico no Resende Futebol Clube, em 2006. No ano seguinte, tornou-se auxiliar técnico do Boavista Sport Club, Guanabara Esporte Clube, em 2008 e em 2009, foi auxiliar técnico do sub-20 do Club de Regatas Vasco. Em 2011, foi contratado pelo Sharjah FC, nos Emirados Árabes, permanecendo neste clube durante quatro anos, acumulando feitos expressivos, no clube emiradense. Conquistando dois campeonatos e um vice-campeonato com a equipe sub 19 (Campeão Nacional 2011-2012; Campeão da Copa do Rei 2013-2014; segundo lugar na Copa do Rei 2011-2012). Sua volta para o Rio de Janeiro aconteceu em 2015, como auxiliar técnico da Associação Atlética Portuguesa e, em 2016, voltou para o Sharjah FC, sendo campeão Nacional sub 14 na temporada 2017-2018.

“Inicio o trabalho com uma boa expectativa, pois vejo um clube com uma estrutura bacana e dando suporte aos jogadores. Este fator foi importante para aceitar o convite do presidente Reginaldo Gomes. Cheguei em Belford Roxo com vontade de fazer o melhor. Trabalhei seis anos fora do Brasil com portugueses, espanhóis e italianos com tudo que há de mais moderno em termos de táticas e preparação para o jogo e vou usar aqui e sugar o máximo dos atletas. Meu objetivo é ascender com o time para a Série B2 e chegar à série A. Peço à população de Belford Roxo que abrace o nosso projeto que é muito sério. Vamos dar muito orgulho à cidade”, disse o técnico Diego Brandão.



Diogo Brandão já iniciou os treinamentos, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hiterlandia.