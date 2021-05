Belford Roxo vacina nesta segunda-feira (24/05) pessoas com mais de 59 anos Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 16:25

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo divulgou neste sábado (22/05) mais um Boletim Epidemiológico atualizado de casos da Covid-19 no município. Os dados foram contabilizados até a última quarta-feira (19/05), com um total de 154.911 casos notificados, com 600 mortes, desde o início da pandemia em 2020.



Destes números, 134.758 casos foram descartados, 19.553 confirmados e 18.953 curados.

Belford Roxo vacina nesta segunda e terça-feira (24 e 25/05) contra a Covid-19, pessoas com mais de 59 anos.