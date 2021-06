Os policiais apreenderam uma réplica de pistola e quatro celulares roubados na Avenida Benjamim Pinto Dias - Reprodução

Os policiais apreenderam uma réplica de pistola e quatro celulares roubados na Avenida Benjamim Pinto DiasReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 19:08 | Atualizado 09/06/2021 19:15

Belford Roxo - Policiais militares do Operação Segurança Presente de Belford Roxo apreenderam nesta quarta-feira (09/06), uma réplica de pistola e quatro celulares roubados na Avenida Benjamim Pinto Dias, no Centro, em Belford Roxo. Os agentes abordaram dois homens em uma moto e, após revista, encontraram com o passageiro a réplica da arma e os aparelhos celulares.

O bandido confessou ter roubado um ônibus na Via Light, em Nova Iguaçu, onde pegou um moto táxi. ⁣Ambos foram conduzidos à 73ªDP para prestar esclarecimentos. O moto taxista foi liberado e o criminoso permaneceu preso. ⁣