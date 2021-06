Coordenadora na Região Sudeste da Frente Parlamentar da Primeira Infância, a deputada federal Daniela do Waguinho justifica que a proposta poderá auxiliar o acesso à leitura desde os primeiros anos - Divulgação

Coordenadora na Região Sudeste da Frente Parlamentar da Primeira Infância, a deputada federal Daniela do Waguinho justifica que a proposta poderá auxiliar o acesso à leitura desde os primeiros anosDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:36 | Atualizado 10/06/2021 16:49

Belford Roxo - Está avançando na Câmara dos Deputados (DF) um projeto de lei da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), que determina a obrigatoriedade de acervos de livros infantis e juvenis em bibliotecas públicas ou particulares que recebam apoio do poder público. O PL 621/2020 recebeu parecer favorável, nesta terça-feira (08/06), na Comissão de Cultura.

Pedagoga, e coordenadora na Região Sudeste da Frente Parlamentar da Primeira Infância, a deputada justifica que a proposta poderá auxiliar o acesso à leitura desde os primeiros anos, ajudando a fomentar o gosto pela literatura.



Publicidade

“Precisamos aprimorar as políticas públicas de incentivo à leitura, através desse projeto vamos estimular a ida de crianças e jovens às bibliotecas, contribuindo diretamente para um maior desenvolvimento no aprendizado escolar“, afirmou a deputada federal.



De acordo com o projeto de lei, bibliotecas públicas e as bibliotecas corporativas pertencentes a instituições públicas federais como museus, fundações, centros de documentação e memória e órgãos similares, terão o prazo de 180 dias para organizar acervos específicos de literatura infantil e infanto-juvenil. As regras também são válidas para as bibliotecas particulares.