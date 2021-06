A Policlínica Neuza Brizola realiza testes de pezinho todas às quartas e quintas-feiras - Rafael Barreto/PMBR

A Policlínica Neuza Brizola realiza testes de pezinho todas às quartas e quintas-feirasRafael Barreto/PMBR

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:09 | Atualizado 09/06/2021 16:15

Belford Roxo - Para comemorar o Dia Nacional do Teste do Pezinho - 6 de junho -, a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta quarta-feira (09/06) um evento com palestras na Policlínica Neuza Goulart Brizola, no Centro. Os enfermeiros que palestraram tiraram dúvidas e explicaram sobre a importância do exame. O evento seguiu todos os protocolos de segurança. A unidade realiza o teste todas às quartas e quintas-feiras, das 8h às 11h.

Jéssica Giuliana levou a filha Ana Beatriz, de oito meses, para fazer o teste do pezinho Rafael Barreto / PMBR A responsável pela sala do teste do pezinho do Neuza Brizola, Rosente de Freitas Dormund, afirmou que a equipe da saúde não poderia deixar de ressaltar sobre uma data tão importante. “Decidimos fazer esse encontro em uma quarta-feira, pois é o dia de maior demanda para o teste que já é entrelaçado com a vacina BCG. Ele é fundamental para poder detectar seis doenças no recém-nascido. Caso dê positivo, o teste é refeito, encaminhado novamente para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que realiza todo o tratamento gratuitamente”, informou Rosenete ao lado da administradora da unidade Verônica Brito.

Publicidade

Os enfermeiros Bianca Martins e Élcio Reis palestraram sobre o processo. “Quanto mais cedo o diagnóstico de alguma das seis doenças for constatado, melhores serão as opções de tratamento seguro. Algumas tem cura, outras não, porém há tratamento”, resumiu Bianca. “Nossa abordagem serve para orientar as mães, tirar dúvidas e ajudá-las a prevenir pela saúde do bebê. É recomendável que o teste seja feito com o recém-nascido de 3 a 7 dias de vida, podendo se estender devido a pandemia”, acrescentou Élcio.

Primeira a ser atendida no dia, Jéssica Giuliana, 20 anos, levou a pequena Ana Beatriz, de oito dias de vida para fazer o teste. “Fiquei nervosa, mas sei que é para o bem da vida de minha filha. É um dos primeiros exames feitos com o bebê. Se ela tiver algum tipo de doença, será descoberto. O atendimento é excelente. Fiz acompanhamento de exames e vacinas pela unidade e agora minha filha fez o teste”, disse Jéssica.

Publicidade