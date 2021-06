Para ministrar o seminário, o instrutor escolhido foi o Coronel do Corpo de Bombeiros Marcello Silva da Costa, que falou sobre os paradigmas de liderança e poder nas repartições - Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 19:21 | Atualizado 10/06/2021 19:24

Belford Roxo - A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Belford Roxo, através da Guarda Municipal, realizou nesta quinta-feira (10/06), o primeiro encontro sobre Chefia e Liderança do Programa de Aperfeiçoamento em Administração e Gestão de Segurança Pública. A capacitação teve como objetivo proporcionar conhecimentos técnico-administrativos necessários ao desempenho do serviço na área.

De acordo com o subsecretário de Segurança Pública, Jesiel Siqueira, o objetivo do seminário é oferecer mais conhecimentos aos integrantes da Guarda Municipal Rafael Barreto / PMBR

Os encontros são mensais seguindo a ordem: Inteligência de Segurança Pública na Realização de Policiamento em eventos de grande porte; Meio Ambiente: Educação, Legislação e Fiscalização; Direito Constitucional e Direito Administrativo no âmbito da competência do município; Ações integradas para a redução de riscos de desastres no município; Aplicação de policiamento preventivo orientado por indicadores criminais.De acordo com o subsecretário de Segurança Pública, Jesiel Siqueira, o objetivo do seminário é oferecer mais conhecimentos aos integrantes da Guarda Municipal. “E assim, prestar um melhor serviço para a população e exercer um controle satisfatório para a demandas do município. A Guarda da nossa cidade é referência devido ao apoio do nosso poder executivo e para aqueles que corroboram para o crescimento dela, assim como a deputada federal Daniela do Waguinho, nossa madrinha, o deputado estadual Márcio Canella, que tem grande relevância na área de segurança juntos com o prefeito Waguinho”, disse Jesiel.O comandante da guarda municipal, Marcelo Ferraz, garante que a tendência da guarda é crescer. “Desde o primeiro mandato do prefeito Waguinho buscamos melhorias. A guarda estava abandonada por anos, mas a transformação chegou e estão à frente pessoas capacitadas”, resumiu.“Determinamos dois polos de atuação. Um de projetos de capacitação, já com esse seminário, e em um segundo momento, sobre a tropa, trazendo instruções mais técnicas. E o outro foco que vamos investir é no material, aquisição de uniforme para a guarda, valorização do nosso efetivo. Estamos com uma guarda muito atuante, através de emendas que a deputada federal Daniela do Waguinho está para mandar com a possibilidade de adquirirmos nove viaturas para ajudar tanto na segurança como nos processos que desenvolvemos”, informou o subsecretário de Projetos em Segurança Pública, Geraldo Luiz Fontes.Para ministrar o seminário, o instrutor escolhido foi o Coronel do Corpo de Bombeiros Marcello Silva da Costa, que falou sobre os paradigmas de liderança e poder nas repartições. “Esse é um seminário estratégico onde buscamos atingir ao staff principal da guarda e isso terá um efeito multiplicador”, concluiu.