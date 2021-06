O SE Belford Roxo está em quarto lugar na Série C com 12 pontos - Marcos Leandro / SEBR

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 09:00

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo venceu mais uma na Série C do Campeonato Carioca. Neste domingo (13/06), os belforroxenses derrotaram o União Central por 2 a 0, no Estádio Leônidas da Silva, em Bonsucesso. Hudson e Edinho marcaram os gols do quarto triunfo da equipe da Baixada Fluminense, em cinco partidas na competição.

O SE Belford Roxo está em quarto lugar na Série C com 12 pontos. O Paduano lidera com 15, seguido por Independente, Juventus com 12. No próximo domingo (20/06), os belforroxenses recebem o Império Serrano, às 15h, no Estádio do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes.