Daniela do Waguinho, Deiseli Coutinho e Rogério Tavares percorreram as dependência do polo Cederj - Rafael BarretoPMBR

Publicado 11/06/2021 16:38 | Atualizado 11/06/2021 16:41

Belford Roxo - A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) acompanhou a visita do presidente da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj), Rogério Tavares Pires, ao polo Cederj de Belford Roxo. De acordo com Rogério, o objetivo da visita, que está acontecendo em todos os polos, é para entender a realidade de cada localidade e avaliar o que pode ser feito.

Rogério Tavares e Daniela do Waguinho visitaram o polo do Cederj de Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR A Guarda Municipal participou desse encontro a fim de buscar parceria com o presidente do Cecierj para a implantação do projeto Guarda Mirim dentro do polo. Os responsáveis pelo projeto Thiago Silva, Egídio Soares e Manoel Max apresentaram slides sobre a proposta do projeto para a deputada e para o presidente da Cecierj.

A deputada Daniela do Waguinho destacou que o apoio da Prefeitura mostra que o município está preocupado em sempre investir na educação e qualificação para que a pessoa busque uma vaga no mercado de trabalho. “Educação não é custo. É investimento. Esta parceria da Prefeitura com o Cecierj é benéfica, pois às vezes é complicado ter tempo para fazer um curso superior presencial. O Cecierj oferece vários cursos a distância, facilitando a vida de quem necessita”, concluiu.

Já existe um termo de cooperação técnica entre a fundação e a Prefeitura de Belford Roxo, onde a parte administrativa é constituída por servidores municipais públicos e a pedagógica pelas faculdades que ministram um tipo de curso.

Também acompanharam a visita, a diretora do polo Cederj, Deiseli Coutinho, a chefe de gabinete da CECIERJ, Caroline Alves e o assessor Norton Olégario.