Por O Dia

Publicado 11/06/2021 10:32 | Atualizado 11/06/2021 10:43

Belford Roxo - Uma perseguição policial no início da noite desta quinta-feira (10/06), terminou com um menor de idade apreendido pelos policiais militares do 39º BPM, e duas irmãs atropeladas por bandidos, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo. Ainda em fuga, os criminosos também bateram em um veículo SUV. Houve troca de tiros, entretanto não há nenhum registro de baleados.

De acordo com os agentes, os criminosos estavam assaltando na região. A polícia conseguiu localizar os homens, que atacaram os PMs dando início a troca de tiros e a perseguição. Na fuga, duas jovens que são irmãs, foram atropeladas pelos bandidos. Elas foram socorridas ao Hospital Municipal de Belford Roxo, com estado de saúde estável.

Os policiais informaram ainda que a perseguição terminou na Rua Caminho dos Macacos, quando o motorista dos criminosos perdeu o controle e colidiu com um carro modelo Hilux. Dois bandidos conseguiram fugir, porém um menor de idade foi apreendido desarmado. A polícia apreendeu no carro seis celulares roubados.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP. Na delegacia, foi constatado que o veículo Ford usado pelo bandidos era produto de roubo, com registro feito na delegacia 52ª de Nova Iguaçu.