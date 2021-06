Belford Roxo

Belford Roxo é a segunda cidade do Brasil com menos mortalidade causada pela Covid-19

Na pesquisa de março da Macroplan, o município estava em quarto e, no final de maio, em terceiro. No Estado do Rio, a cidade, que já vacinou mais de 100 mil pessoas contra a Covid-19, está em primeiro lugar

Publicado 11/06/2021 19:46 | Atualizado há 18 minutos