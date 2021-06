Os belforroxenses buscam a quarta vitória na competição. O time acumula três triunfos e uma derrota - Marcos Leandro / SEBR

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 20:37 | Atualizado 13/06/2021 15:23

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo entra em campo neste domingo (13/06), às 15h, no Estádio Leônidas da Silva, em Bonsucesso, contra o União Central, pela quinta rodada da Série C do Cariocão 2021.

Os belforroxenses buscam a quarta vitória na competição. O time acumula três triunfos e uma derrota, ocupando a quinta colocação, com nove pontos.