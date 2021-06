Belford Roxo

SE Belford Roxo derrota o União Central e entra no G-4 da Série C do Cariocão

Hudson e Edinho marcaram os gols no triunfo de 2 a 0 no Estádio Leônidas da Silva, em Bonsucesso

Publicado 14/06/2021 09:00 | Atualizado há 14 horas