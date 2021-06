A unidade da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde Mental está aceitando doações de cobertores, casacos e demais peças de roupas de frio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 13:41 | Atualizado 15/06/2021 13:42

Belford Roxo – A Campanha do Agasalho do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas de Belford Roxo (CAPS AD) termina nesta sexta-feira (18/06), com o lema "Toda roupa tem uma história. Escolha um final feliz!". A unidade da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde Mental, está aceitando doações de cobertores, casacos e demais peças de roupas de frio.

“O objetivo é combatermos ao frio das pessoas em situação de vulnerabilidade social”, destaca a diretora do CAPS AD Belford Roxo, Dejane Nascimento, lembrando ainda o início do inverno no dia 21 de junho.



A Campanha do Agasalho do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas de Belford Roxo (CAPS AD) Divulgação A entrega voluntária pode ser feita na unidade do CAPS AD Rua Adil Miranda 98, Centro - Belford Roxo, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.