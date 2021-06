Os comerciantes e pedestres se assustaram com a intensidade das chamas - Reprodução

Os comerciantes e pedestres se assustaram com a intensidade das chamasReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 14:27 | Atualizado 15/06/2021 14:30

Belford Roxo - Duas semanas após a Light fazer uma manutenção na fiação de um poste que pegou fogo no Centro de Belford Roxo, na manhã desta terça-feira (15/06), o episódio volta a acontecer no mesmo local, porém do outro lado da rua.

O poste pegou fogo na esquina da Rua Costa Lima, com a Avenida Benjamim Pinto Dias, no Centro. No dia 31 de maio, a fiação de outro poste que fica na esquina do Castelinho, unidade de ensino infantil da FABEL, também pegou fogo.

Comerciantes e pedestres se assustaram com a intensidade das chamas. A região está sem luz e a rede de telefonia e internet também foram atingidas. Tanto a Light, quanto empresas responsáveis pelos sinais de internet e telefone já trabalham no local para normalizar os serviços, após o controle das chamas pelos bombeiros.