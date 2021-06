Os bandidos exigiam R$ 5 mil reais de um motorista de aplicativo que teve o carro roubado - Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 15:44 | Atualizado 15/06/2021 15:45

Belford Roxo – Policiais militares do serviço reservado do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam nesta terça-feira (15/06), três homens no momento em que exigiam R$ 5 mil reais de um motorista de aplicativo (Uber), que teve o seu veículo roubado no bairro Santa Amélia, em Belford Roxo.

O valor exigido pelos criminosos seria do resgate do veículo. A ocorrência foi feita na 54ª DP. Os três homens foram presos, e ainda foi constatado que já possuíam diversas anotações criminais.