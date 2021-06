Policiais chegaram até os criminosos durante diligências para coibir o roubo de aparelhos de celular no município - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 14:44

Belford Roxo - Policiais da 53ªDP (Mesquita) prenderam em flagrante, na noite desta segunda-feira (14/06), dois homens e uma mulher acusados de receptação. Os criminosos estavam em posse de celulares roubados de uma loja em Belford Roxo.

Policiais chegaram até os criminosos durante diligências para coibir o roubo de aparelhos de celular no município. Com um dos presos foi encontrado um dos aparelhos, dos 14 levados no roubo. O primeiro preso indicou a loja onde foram apreendidos dezenas de outros aparelhos de procedência duvidosa.

Na loja, policiais também prenderam uma mulher que era funcionária do estabelecimento e que utilizava um outro aparelho roubado. O proprietário da loja também foi preso. Policiais agora estão checando a procedência dos aparelhos encontrados no local.

Os três foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça.