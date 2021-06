Operários estão removendo a rocha na rua Juditte Morais Cardoso - Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 18:25 | Atualizado 15/06/2021 18:29

Belford Roxo - As obras do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC) continuam em Belford Roxo. Um dos bairros beneficiados é o Shangrilá, que está recebendo saneamento básico, concreto, asfalto e meios-fios em diversas ruas. Nesta terça-feira (15/06), a Rua Juditte Morais Cardoso passou pelo serviço de remoção de rocha com massa expansiva, para a colocação de manilhas de 1.500. Outra rua que passou pelo mesmo processo no ano de 2020 foi a Avenida Radler de Aquino para a implantação de galerias.

A Rua Juditte Morais Cardoso receberá uma nova rede de manilhas Rafael Barreto / PMBR O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), destacou o avanço das obras na região. “Em parceria com o governo federal estamos transformando Shangrilá, que passou muitos anos abandonado e na lama. São diversas ruas recebendo melhorias para que os moradores tenham qualidade de vida e o direito de ir e vir com conforto. Dessa vez faremos duas vezes mais”, garantiu o prefeito.

