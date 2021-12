Maristela e Maria da Glória aproveitaram para se distrair na oficina de damas - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 10/12/2021 19:47 | Atualizado 10/12/2021 19:50

Belford Roxo - O “sextou” (10/12) de hoje foi diferente. A Prefeitura de Belford Roxo realizou o Mutirão do Idoso, na Policlínica de Especialidades e Atenção ao Idoso, no bairro Farrula, com diversos serviços como oficinas de torneio de jogos de dama; acupuntura; artesanato; alimentação saudável; prevenção de queda; tabagismo; dezembro vermelho; meio ambiente; apresentações de dança e teatro; música ao vivo; trânsito seguro; E muito mais.

Doreni da Silva, Flora Rocha, Neli dos Santos e Maria Celeste nas oficinas de artesanato na Policlínica do Idoso Rafael Barreto/PMBR

Secretários Sérgio Lins, Cristiane do Sobreira e Bruno Nunes no Mutirão dos Idosos Rafael Barreto/PMBR

Ainda na ação, houve serviços de orientações como: IPTU; BPC/LOAS; carteira digital; CNIS; cadastro de artesãos; empreendedorismo na 3ª idade; presença do Papai Noel. Na ação ainda foram realizados testes rápidos da Covid-19, swab e vacinação contra o coronavírus e a gripe. O evento contou ainda com a apresentação do espetáculo “Caipira”, em parceria com a CCR Nova Dutra, do grupo teatral Buzum.A secretária de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Cristiane do Sobreira, explicou que esse é o primeiro mutirão. “Muitos outros virão através de parcerias. Esse evento foi para informação aos idosos e o acolhimento”, disse Cristiane. O secretário de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, destacou a contribuição dos serviços no evento. “Trouxemos o Papai Noel que ganhou o concurso com o objetivo de gerar renda e emprego”, finalizou Sérgio Lins. Para completar, o secretário de Cultura, Bruno Nunes, destacou mais uma vez a qualidade de vida. “Vários idosos participaram das oficinas, tendo lazer e saúde. Hoje acredito que Belford Roxo seja um protagonismo na qualidade de vida para a terceira idade”, acrescentou.Durante a oficina de damas, as amigas Marister Cirino, 70 anos, que mora no Centro, e Maria da Glória, 74, moradora da Piam, disputaram de maneira amigável. “Faço parte do grupo de terapia da unidade e vim assistir ao teatro. Deixei minhas amostras para os testes rápidos e acho maravilhosa a ação. Com a pandemia ficamos cheios de problemas e sequelas e para mim está sendo muito bom participar do grupo da terapia”, disse Marister. “Eu tinha consulta agendada na Policlínica do Idoso e aproveitei o evento para participar. Fui à oficina de teatro e artesanato. Muito bom me distrair e não ficar em casa sozinha”, finalizou.