Os jovens jogadores do SE Belford Roxo comemorando com a torcidaDivulgação

Publicado 12/12/2021 11:55 | Atualizado 12/12/2021 12:06

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo categoria Sub-23, sagrou-se neste sábado (11/12), campeão da Liga Rio Copa 2021, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo. O título sobre o Duquecaxiense veio nos pênaltis, após a vitória no tempo normal por 1 a 0, com gol de Breno Targino, o Dentinho. No jogo de ida, na semana anterior, o time de Duque de Caxias venceu por 2 a 1. O herói da conquista na disputa de penalidade máximas foi o goleiro Wendel, com uma grande defesa de pênalti. A torcida belforroxense que compareceu em grande número ao estádio foi ao delírio.

O presidente do clube, Reginaldo Gomes, recebe o troféu do título da Liga Rio Copa Divulgação

"Esse título lava nossa alma e mostra que estamos no caminho certo. O dia de hoje ficará gravado para sempre, na história do nosso clube. O técnico Wladmir Soares foi um herói ao transformar esses meninos em campeões e daqui sairá a base do profissional que vai disputar o Campeonato Carioca Série C. A vitória foi o melhor presente que meu filho, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, poderia receber como presente de aniversário. Obrigado a todos os torcedores, amigos e patrocinadores, pois tem nos dado força em todos os momentos. Dedico essa vitória a toda população de Belford Roxo. Baixada é cruel, os sinistros são de bel", falou entusiasmado o presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes.

Dentinho (cabelo louro), que marcou o gol no tempo normal, e George com o troféu Divulgação

"Estou muito emocionado com esse título, foram meses de trabalho, dedicação e renúncias. A luta foi grande e difícil, mas nunca deixei de acreditar que Deus daria esse prêmio para compensar tudo. Meninos valeu por terem aceitado tudo que procurei passar para vocês. Somos campeões, agora e festejar", disse o técnico Wladmir Soares.

O técnico Wladmir Soares com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes e Tiago Calheiros Divulgação

O time vencedor também conquistou o troféu de melhor goleiro Wendel e artilheiro do campeonato foi Luan Xavier.

O goleiro Wendel brilhou nas cobranças de pênaltis e foi eleito o melhor da competição Divulgação

O atacante Luan com o troféu de artilheiro da competição Divulgação