Para fazer o teste rápido é necessário levar cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência - Rafael Barreto / PMBR

Para fazer o teste rápido é necessário levar cartão do SUS ou CPF e comprovante de residênciaRafael Barreto / PMBR

Publicado 30/12/2021 23:19 | Atualizado 30/12/2021 23:21

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, realiza nesta sexta-feira (31/12), das 9h às 14h, na Rua José Haddad, S/N, na Praça Eliaquim Batista, no Centro, testes rápidos para a detecção da Covid-19. Nesta ação no último dia do ano, ainda acontecerá vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 12 anos, além de dose de reforço.

Outra novidade também, será a vacinação contra a gripe para todos acima de 6 meses.



Para fazer o teste rápido é necessário levar cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência. O resultado fica pronto dentro de 10 minutos e os munícipes já saem do local com os medicamentos, quando necessário. Não é preciso estar em jejum.