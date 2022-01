O evento de combate à intolerância religiosa é realizado em Belford Roxo desde 2017 - Divulgação

Publicado 24/01/2022 16:38 | Atualizado 24/01/2022 16:49

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura, promoveu o 5º encontro para debater o Combate à Intolerância Religiosa no município. O evento aconteceu, neste sábado (22/01), na quadra da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo, no bairro São Vicente, realizado pela Instituição Mata Virgem, financiado pelos recursos da Lei Aldir Blanc.

De acordo com o secretário de Cultura, Bruno Nunes, o evento teve palestras, poesias e muita música. “É preciso levar a informação para as pessoas de todas as formas, sejam como palestras, dizeres, livros, danças ou até com uma conversa”, disse o secretário.

A coordenadora de Projetos da Secretaria de Cultura, Tais Nunes, ressaltou que desde 2017 o setor vem realizando anualmente a comemoração da data. “As pessoas são mais do que rótulos ou dogmas, somos todos irmãos feitos pelo mesmo Pai (Deus). Belford Roxo não aceita nenhum tipo de preconceito ou racismo", ressaltou.