Artesãos de Teresópolis podem participar de curso sobre empreendedorismo e marketing oferecido pela Uerj - Divulgação

Publicado 01/07/2022 07:48

A convite do Sebrae e representando o executivo municipal, o secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico, Jackson Vogas, foi à região Sul do Brasil fazer palestra para uma plateia composta por pessoas de outros estados brasileiros sobre questões referentes ao mercado financeiro municipal, tais como a desburocratização, a formalização e a melhoria no ambiente de negócios, ações que têm sido destaque na em Bom Jardim.

“Não posso deixar de agradecer ao constante apoio do Sebrae. Ele é um grande parceiro do desenvolvimento de Bom Jardim e região.” afirmou Jackson Vogas, que foi acompanhado pela consultora do Sebrae Raquel Matos e a gerente Fernanda Gripp.